В селе Бычковцы, что на Тернопольщине, люди ежегодно собственными руками изготавливают натуральные свечи для церкви. Материал используют только натуральный.

Созданными свечами в церкви пользуются в течение года. Хранят их в специальном шкафу.

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Высота свечи – 80 сантиметров. Именно поэтому за основу берут прочный шнур. Его прикрепляют за специальный круг и после этого берутся к процессу создания свечи. Вылитую свечу после того, как просохнет, снимают с круга и руками прокатывают на столе. И оставляют дальше высыхать. На весь процесс требуется несколько часов. Но главное говорят, делать все без спешки.



Свечи изготавливают по давней традиции / Фото 24 канала



Свечи подвешивают на специальный круг / Фото 24 канала

Таким образом свечи в Бычковцах создают издавна. "Можно и купить, но это уже является традицией в селе. Когда-то и у меня дома выливали", – вспомнил местный житель Владимир.



Высота свечи – 80 сантиметров / Фото 24 канала

Смотрите видео, как в селе возле Тернополя люди своими руками создают свечи: