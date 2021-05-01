Более 2 тысячи пасок: в женском монастыре под Винницей устроили трогательную акцию
В страстную неделю в женском монастыре на Винниччине напекли паски, для тех, кто не может встретить Пасху в семейном кругу. Они будут угощать жителей дома для пожилых людей или тех, кто находится на больничной койке.
Источник:24 канал
Прихожанки монастыря показали, как тщательно вымешивают тесто по классическому рецепту – с добавлением муки, масла, масла, яиц и сахара, чтобы паски получились пышными и сладкими. Не жалеют изюма и цукатов.
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Одна из хозяек в пекарне – Юлия. Она приехала из Тульчина в монастырь на послушание. В повседневной жизни женщина работает администратором в заведении, а в свой выходной решила помочь в выпечке пасок.
Проект придумал владыка, чтобы испечь первые монастырские паски на благотворительность. Будем кормить 2 больницы,
– рассказала послушница монастыря Юлия.
Без паски не останется никто / Скриншот с видео
Секрет вкусных пасок
Весь процесс приготовления пасхального хлеба – от замеса теста и до его украшения – сопровождается молитвой. В этом и главный секрет удачной выпечки, убеждают сестры монастыря.
Ежесуточно готовили несколько сотен пасок, чтобы к воскресенью испечь около 2 тысяч. Затем их передадут на благотворительность.
"Рецепты очень древние – монастырские. Основной ингредиент – молитва. Это православная традиция – раздавать паски, делиться радостями с ближним", – объяснил настоятель монастыря отец Нектарий.
Отец Нектарий / Скриншот с видео
Под Винницей в монастыре устроили благотворительную акцию: смотрите видео
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