Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале рассказал депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий. Он отметил, что в парламенте сейчас – положительная неделя, а ситуация вокруг конфликта нардепов возникла из-за нарушения регламента в частности.

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"У Тищенко и Лероса давняя вражда. У них личный конфликт, уже старый. Не знаю, настроение было плохое у Тищенко, или что – не удержался он", – сказал Алексей Жмеренецкий.

Народный депутат считает, что за соответствующий конфликт в Верховной Раде нужно понести ответственность и это должно быть уроком для любого депутата. Он отметил, что применять силу в парламенте нельзя ни в коем случае.

Жмеренецкий: Не надо делать из этого трагедию

По словам депутата, все началось с того, что Гео Лерос вышел выступать в пределах поправки к одному из законопроектов, который в итоге вообще не касался темы его выступления. Он начал выступать с клеветы, политических заявлений – не по теме, объяснил Жмеренецкий. В таких случаях должен выключаться микрофон, депутат не может срывать рассмотрение решения.

В конце концов возникли 2 проблемы. С одной стороны – нарушение регламента Леросом, с другой – тоже парламентский механизм прекращения нарушения регламента. Тищенко же объяснил четко свою позицию, отметил нардеп.

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"Если бы Тищенко не вмешался, то возможно, через 10 секунд Разумков бы сказал "Ты выступаешь не по теме" и вообще бы выключил микрофон. Нам нужно дисциплинировать депутатов и путем регламента, и более жесткой модерацией на заседаниях. Поэтому не надо делать из этого трагедию. У одного нервы не выдержали, я имею в виду Тищенко, а Лерос занимался политическим популизмом", – сказал Алексей Жмеренецкий.

Конфликт Тищенко и Лероса: главное

9 сентября в Верховной Раде произошла стычка между Николаем Тищенко и Гео Леросом. Лерос говорил о "спецоперации касательно вагнеровцев" – эти слова не понравились Тищенко и он решил прервать коллегу.

Тищенко подошел к бывшему представителю провластной фракции и пытался вытолкать его из трибуны Верховной Рады. На помощь Гео Леросу пришли другие нардепы, которые пытались успокоить Тищенко.

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