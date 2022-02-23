Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, оружие у украинцев изымать не планируют.
Важно СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране
Речь идет о тех случаях, когда граждане Украины имеют разрешение на оружие и владеют им.
Подчеркиваю, если у вас оружие законное, никто у вас его изымать не будет. У власти нет цели разоружить украинцев. Напротив, мы выступаем за то, чтобы все без исключения имели возможность защищать наше государство.
– подчеркнул Данилов.
Добавим, что введение чрезвычайного положения, среди прочего, предусматривает и изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов. Однако это решение, как отметил Данилов, будет принято уже в каждом регионе отдельно.
Что еще предполагает введение чрезвычайного положения
- Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения.
- Ограничение движения и осмотр транспортных средств
- Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
- Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий.
- Введение комендантского часа.
- Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья.
- Ограничение продаж оружия, спиртных напитков.
- Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.
Следует объяснить, что чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту. После этого за решение голосует Верховная Рада.
23 февраля Совет по нацбезопасности обратился к Верховной Раде с призывом проголосовать за введение в части Украины чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Народные депутаты будут голосовать за это уже 23 февраля.
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