Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, зброю в українців вилучати не планують.

Важливо РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні

Мовиться про ті випадки, коли громадяни України мають дозвіл на зброю та володіють нею.

Наголошую, якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. У влади немає мети роззброїти українців. Навпаки ми виступаємо за те, щоб всі без виключення мали можливість захищати нашу державу,

– підкреслив Данілов.

Додамо, що введення надзвичайного стану серед іншого передбачає і вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів. Однак це рішення, як наголосив Данілов, ухвалюватимуть вже у кожному регіоні окремо.

Що ще передбачає введення надзвичайного стану

Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування. Обмеження руху та огляд транспортних засобів Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів. Введення комендантської години. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла. Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв. Регулювання роботи цивільних теле- та радіопрограм.

Слід пояснити, що надзвичайний стан це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента. Після цього за відповідне рішення голосує Верховна Рада.

23 лютого Рада з нацбезпеки звернулася до Верховної Ради зі закликом проголосувати за введення у частині України надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Народні депутати голосуватимуть за це вже 23 лютого.

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