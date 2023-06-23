Израиль должен отреагировать на болтовню Путина

Российский президент во время своего недавнего выступления на Петербургском экономическом форуме назвал Владимира Зеленского "позором украинского народа".

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Путин неоднократно упрекал Зеленского, что тот, будучи этническим евреем по происхождению, прикрывает украинских "нацистов", которые борются с Россией и "пытаются изменить" историю Второй мировой войны.

Эти обвинения Путина, никогда и ничем не подтверждавшиеся, являются классическим антисемитским выпадом. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, именно израильское правительство должно отреагировать на эти слова Путина.

Ермак, напомнивший израильским журналистам о собственном еврейском происхождении, подчеркнул, что Израиль должен присоединиться к государствам, которые помогают Украине оружием и технологиями в ее противостоянии с Россией. В частности, Израиль мог бы помочь Украине бороться с иранскими дронами, которые в последнее время стали самым главным оружием России для обстрела мирных украинских городов и сел.

Пока правительство Израиля воздерживается от таких решений, обосновывая это представлениями о собственной безопасности с точки зрения отношений с Россией. Ведь Кремль контролирует соседнюю Сирию и помогает диктаторскому режиму Башара Асада. Еще один важный партнер этого режима – это Иран. Можно сказать, что российско-иранское сотрудничество в Сирии помогло обеим странам стать эффективными партнерами в войне против Украины. Это уже приближает интересы Украины к интересам Израиля.

Израиль хочет быть посредником в переговорах, но есть нюанс

Также было сказано, что, к сожалению, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху до сих пор не посетил украинскую столицу, в которой побывало немало мировых лидеров. Нетаньяху после своего избрания главой израильского правительства подчеркивал, что готов стать посредником между Россией и Украиной, в случае необходимости. Очевидно, что израильский премьер как опытный политик хотел бы быть участником реального, а не иллюзорного переговорного процесса.

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Сейчас ясно, что перспективы переговоров между Украиной и Россией по завершению войны выглядят сугубо теоретически. Путин уверен в своей победе над ненавистным государством и в том, что украинские земли будут присоединены к России в результате долгой войны на истощение Украины, к которой готов и он, и большинство россиян.

В то же время, Украина уверена в необходимости освобождения всех своих территорий от российских захватчиков. Только после этого – переговорный процесс. Такие диаметрально противоположные позиции сторон делают войну настоящим экзистенциальным конфликтом 21 века без всякого шанса на урегулирование в обозримом будущем.