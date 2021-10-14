Вечером 13 октября Эгилс Левит после рабочего визита в Швецию сдал экспресс-тест на COVID-19.

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У латвийского президента коронавирус

Результат теста оказался положительным – у Левита подтвердили коронавирус.

На 14 октября у лидера Латвии была запланирована встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Однако ее перенесли на другое время. Вместо него с Карисом встретится спикер Сейма Инара Мурниеце.

К слову, Левит имеет прививку от коронавируса. Однако вторую дозу вакцины он получил еще 30 апреля.

Коронавирус и карантин в Латвии: коротко