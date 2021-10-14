Ввечері 13 жовтня Егілс Левіт після робочого візиту до Швеції здав експрес-тест на COVID-19.
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У латвійського президента коронавірус
Результат тесту виявився позитивним – у Левіта підтвердили коронавірус.
На 14 жовтня у лідера Латвії була запланована зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом. Однак її перенесли на інший час. Замість нього з Карісом зустрінеться спікер Сейму Інара Мурнієце.
До слова, Левіт має щеплення від коронавірусу. Однак другу дозу вакцини він отримав ще 30 квітня.
Коронавірус та карантин у Латвії: коротко
- Станом на 14 жовтня COVID-19 у Латвії підтвердили у 175 890 місцевих жителів. Від початку епідемії у країні одужати вдалося 153 180 людям, померли – 2 836.
- З 11 жовтня у країні посилили карантин та ввели на наступні 3 місяці режим надзвичайної ситуації.
- Через те, що для невакцинованих людей буде багато обмежень, жителі Латвії масово йдуть у пункт вакцинації. Наразі дві дози щеплення отримали понад 46% населення.