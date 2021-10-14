Ввечері 13 жовтня Егілс Левіт після робочого візиту до Швеції здав експрес-тест на COVID-19.

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У латвійського президента коронавірус

Результат тесту виявився позитивним – у Левіта підтвердили коронавірус.

На 14 жовтня у лідера Латвії була запланована зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом. Однак її перенесли на інший час. Замість нього з Карісом зустрінеться спікер Сейму Інара Мурнієце.

До слова, Левіт має щеплення від коронавірусу. Однак другу дозу вакцини він отримав ще 30 квітня.

Коронавірус та карантин у Латвії: коротко