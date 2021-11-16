Глава государства написал, с чего началась история радиовещания в Украине. Именно 16 ноября 1924 года в Харькове вышла в эфир первая передача "Украинского радио".

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Президент вспомнил об истории радио

Зеленский подчеркнул, что радио не прекратило вещание даже во времена Второй мировой. Передачи выходили в эфир до последнего дня обороны Киева, а дикторы в Харькове работали и во время вражеских бомбардировок. "Радио помогало нашим летчикам ориентироваться во время боев и ночных атак на нацистские тылы", – добавил он.

Политик отметил, что радио и войну символически соединил Андрей Бобырь – известный истребитель и бандурист украинского радио. Уже в послевоенное время он записал легендарные позывные украинского радио – "Реве та стогне Дніпр широкий". Сыграл их, к слову, на инструменте, который всегда брал в небо и прятал в крыле самолета.



Бобырь во время концерта / Фото из фондов сельского совета Ничипоровки

Радио во времена восстановления независимости

Президент подчеркнул, что после 1991 года прямые трансляции заседаний Совета сделали радио главным источником информации о политической жизни и исторических изменениях в государстве. Мол, именно радийщики регулярно становились двигателем многих преобразований в стране.

Зеленский рассказал о значении телевидения

Далее Зеленский обратился к телевизионщикам. Он отметил, что "первой строкой" телевидения в истории нашей страны стал показ ленты "Алитет уходит в горы" одессита Марка Донского. Эта трансляция состоялась еще в 1951 году. "Особенно мы осознали, какое значение имеет достоверная информация и какую угрозу представляет ложь, во времена борьбы за свободу и правду, двух революций, войны на Донбассе и пандемии COVID-19", – отметил политик.

Все это отводит радио и телевидению важнейшую роль и наделяет сверхвысокой ответственностью за каждое слово и каждую букву,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в современном мире информация давно стала оружием, которое имеет влияние как на глобальную политику, так и на отдельные процессы в государствах. "Любая новость, фейк или опрометчивая фраза могут нанести удар, последствия которого могут быть большими, чем последствия обстрелов и бомбардировок", – предупредил Зеленский.

Украинский президент пожелал работникам радио и телевидения оставаться верным стандартам профессии. "Искренне желаю вам мужества всегда говорить важную правду или отказаться говорить откровенную ложь. И мудрости, чтобы отличать первое от второго", – подытожил он.