В сети опубликовали очередной перехваченный звонок российского оккупанта домой. Девушка, к которой он звонит, уточняет у него, все ли они живы приедут. "Этого я тебе гарантировать не могу", – отвечает оккупант.

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На этот раз он жалуется на действия своего руководства.

"Здесь свои же издеваются, принимают такие решения, что люди гибнут. Беспорядки", – жалуется оккупант.

И говорит, что не планирует быть "пушечным мясом". Поэтому пока ожидает решения, как он будет возвращаться домой – или сразу в Россию, или через Беларусь.

Видео разговора оккупанта, который хочет домой

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