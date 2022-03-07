О гибели Волкова 7 марта в сети сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также 33-летний актер Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене

В войне погиб крымский татарин

Смертью храбрых погиб наш воин Умер Волков. В бою погиб наш воин, наш герой,

– написал Чубаров.

Волков служил в украинской армии и мужественно защищал страну, борясь с русскими захватчиками.

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным и близким Умера Волкова. Вечная память и слава Герою!

Погиб Умер Волков: Фото Сеита-Ягья Казакова

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!