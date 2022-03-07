О гибели Волкова 7 марта в сети сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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В войне погиб крымский татарин
Смертью храбрых погиб наш воин Умер Волков. В бою погиб наш воин, наш герой,
– написал Чубаров.
Волков служил в украинской армии и мужественно защищал страну, борясь с русскими захватчиками.
Погиб Умер Волков: Фото Сеита-Ягья Казакова
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