Про загибель Волкова 7 березня у мережі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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У війні загинув кримський татарин

Смертю хоробрих загинув наш воїн Умер Волков. У бою загинув наш воїн, наш герой,

– написав Чубаров.

Волков служив в українські армії та мужньо боронив країну, борючись із російськими загарбниками.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким Умера Волкова. Вічна пам'ять і слава Герою!

Загинув Умер Волков: Фото Сєіта-Яг'я Казакова

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