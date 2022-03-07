Про загибель Волкова 7 березня у мережі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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У війні загинув кримський татарин
Смертю хоробрих загинув наш воїн Умер Волков. У бою загинув наш воїн, наш герой,
– написав Чубаров.
Волков служив в українські армії та мужньо боронив країну, борючись із російськими загарбниками.
Загинув Умер Волков: Фото Сєіта-Яг'я Казакова
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