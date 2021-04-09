Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что у властей нет никаких отношений с олигархами. В частности говорится об одиозном Игоре Коломойском.

Что заявил Тимошенко

Заместителя Андрея Ермака подчеркнул, что никакого давления на власть со стороны олигархов нет. Об этом он сказал в интервью.

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Вы говорите, что ухудшились отношения или стали лучше. Нет никаких отношений у власти с олигархами,

– подчеркнул политик.

Он пояснил, что то, что руководство государства знакомый с Коломойским, не означает, что власть не будет принимать решения по наведению порядка.

"Или для завершения каких-то незаконных действий касательно Коломойского или любого олигарха", – подчеркнул Тимошенко.

Санкции против Коломойского: главное

5 марта США ввели санкции против Коломойского и его семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и сына Израиля Цви.

Ограничения ввели по обвинению в причастности олигарха к масштабной коррупции. Говорится о 2014 – 2015 годах, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции против украинских олигархов.

В то же время Совет нацбезопасности и обороны Украины не вводил санкции против Коломойского.



Что известно о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала