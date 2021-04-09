У власти нет никаких отношений с олигархами, – Тимошенко о Коломойском
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что у властей нет никаких отношений с олигархами. В частности говорится об одиозном Игоре Коломойском.
Источник:НВ
Что заявил Тимошенко
Заместителя Андрея Ермака подчеркнул, что никакого давления на власть со стороны олигархов нет. Об этом он сказал в интервью.
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Вы говорите, что ухудшились отношения или стали лучше. Нет никаких отношений у власти с олигархами,
– подчеркнул политик.
Он пояснил, что то, что руководство государства знакомый с Коломойским, не означает, что власть не будет принимать решения по наведению порядка.
"Или для завершения каких-то незаконных действий касательно Коломойского или любого олигарха", – подчеркнул Тимошенко.
Санкции против Коломойского: главное
- 5 марта США ввели санкции против Коломойского и его семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и сына Израиля Цви.
- Ограничения ввели по обвинению в причастности олигарха к масштабной коррупции. Говорится о 2014 – 2015 годах, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции против украинских олигархов.
- В то же время Совет нацбезопасности и обороны Украины не вводил санкции против Коломойского.
Что известно о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала
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