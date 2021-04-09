Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у влади немає ніяких стосунків з олігархами. Зокрема мовиться про одіозного Ігоря Коломойського.

Що заявив Тимошенко

Заступника Андрія Єрмака наголосив, що ніякого тиску на владу зі сторони олігархів немає. Про це він сказав у інтерв'ю.

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Ви кажете, що погіршилися стосунки або стали кращими. Немає ніяких стосунків у влади з олігархами,

– підкреслив політик.

Він пояснив, що те, що керівництво держави знайоме з Коломойським, не означає, що влада не схвалюватиме рішення щодо наведення порядку.

"Або для завершення якихось незаконних дій щодо Коломойського або будь-якого олігарха", – наголосив Тимошенко.

Санкції проти Коломойського: головне

5 березня США ввели санкції проти Коломойського і його сім'ї: дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Ізраїля Цві.

Обмеження запровадили за звинуваченнями у причетності олігарха до масштабної корупції. Мовиться про 2014 – 2015 роки, коли він очолював Дніпропетровську ОДА.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує санкції проти українських олігархів.

Водночас Рада нацбезпеки та оборони України не запроваджувала санкції проти Коломойського.



Що відомо про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу