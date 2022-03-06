Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба в воскресенье, 6 марта. Потери авиационной техники оккупационных войск уже составляют 88 самолетов и вертолетов.

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Как сообщили в ведомстве, противник старается не лишиться наступательного потенциала, но имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

Благодаря сопротивлению всего украинского народа, противник деморализован,

– подчеркнули в Генштабе.

Также подчеркнули, что резервы российских оккупантов, которые доукомплектовывают подразделения, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел.

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