О ситуации обороны Луганской области рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в национальном марафоне, сообщает 24 канал.

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Украинские защитники держат линию фронта и беспощадно убивают оккупантов и уничтожают их технику.

Обострение уже началось. Трудная ситуация. Но наши защитники держат линию обороны. Отбили наступление в Рубежном, Попасной. Там потери врага – десятки погибших. Наши ребята сбили беспилотник "Орлан-10", тяжелую технику тоже подбили. Держат позиции,

– рассказал Гайдай об обороне Луганской области.

По его словам, в ночь на 19 апреля существенно увеличилось количество вражеских атак, обстрелов и авиаударов. Однако россияне не имели успеха ни на одной из своих позиций.

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Про ситуацію оборони Луганщини розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у національному марафоні, повідомляє 24 канал.

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Українські захисники тримають лінію фронту та нещадно вбивають окупантів та нищать їхню техніку.

"Загострення вже почалось. Важка ситуація. Але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ в Рубіжному, Попасній. Там втрати ворога – десятки загиблих. Наші хлопці збили безпілотник "Орлан-10", важку техніку теж підбили. Тримають позиції,

– розповів Гайдай про оборону Луганщини.

За його словами, у ніч на 19 квітня суттєво збільшилась кількість ворожих атак, обстрілів та авіаударів. Проте росіяни не мали успіху на жодній їз своїх позицій.

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