На Луганщине функционируют только остатки инфраструктуры

Об этом Гайдай написал в телеграме, комментируя ситуацию в Луганской области. По его словам, на Луганщине функционируют только остатки инфраструктуры.

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Гайдай сообщил, что количество населенных пунктов без света, воды и газа только растет.

Обострение в районе Кременной приведет к непредсказуемым последствиям,

– написал глава Луганской ОВА.

Он рассказал, что украинские военные действуют так, чтобы не причинить вреда гражданским.

"Враг, напротив, бьет по всему, что стоит на пути. Число жертв среди населения непредсказуемо, не говоря уже о целостности газоводов, линий электропередачи, водопроводов. О степени критичности ситуации сообщу позже", – отметил Гайдай.

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты вошли в Кременную. Сообщалось, что в городе продолжаются бои.

Перед тем оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, в результате чего произошел пожар. Эвакуироваться из города пока невозможно.

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