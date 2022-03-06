Об этом заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире 24 канала. Полностью перекидывать свои силы специальных операций оккупанты точно не будут, потому что их нужно еще оставить.

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"У них (российских военных – 24 канала) нет подразделений, которые могут точечно работать. Они зашли в первых волнах и фактически были уничтожены украинскими войсками", – рассказал генерал-майор.

По словам Ягуна, сейчас оккупанты активно формируют силы из членов ЧВК "Вагнер", штаб которой развернули в Ростове-на-Дону.

То есть им срочно нужны мотивированные штурмовые подразделения, а это, в первую очередь, какие-то наемники, которые могут за деньги что-то делать,

– отметил генерал-майор.

Ягун также предположил, что теперь российские войска могут просто уничтожать города и таким образом зачищать территорию, ведь другого они просто не умеют.

"Оккупанты поэтому и затащили к нам системы массового уничтожения территорий. Использование таких систем в наших конгломератах даже не преступление. Не знаю, как это назвать", – добавил он.

Ягун рассказал о возможных дальнейших действиях оккупантов: смотрите видео

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