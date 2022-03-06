Про це заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун в ефірі 24 каналу. Повністю перекидати свої сили спеціальних операцій окупанти точно не будуть, тому що їх треба ще залишити.

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"У них (російських військових – 24 канал) немає підрозділів, які можуть точково працювати. Вони зайшли у перших хвилях і фактично були знищені українськими військами", – розповів генерал-майор.

За словами Ягуна, зараз окупанти активно формують сили з членів ПВК "Вагнер", штаб якої розгорнули у Ростові-на-Дону.

Тобто їм терміново потрібні мотивовані штурмові підрозділи, а це першочергово якісь найманці, які можуть за гроші щось робити,

– зазначив генерал-майор.

Ягун також припустив, що тепер російські війська можуть просто знищувати міста й у такий спосіб "зачищати" територію, адже іншого вони просто не вміють.

"Окупанти тому й затягнули до нас системи масового знищення територій. Використання таких систем у наших конгломератах навіть не злочин. Не знаю, як це назвати", – додав він.

Ягун розповів про можливі подальші дії окупантів: дивіться відео

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