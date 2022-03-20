Из-за активных действий Вооруженных Сил Украины у оккупантов начинаются дополнительные проблемы. Они вынуждены перегруппироваться и использовать дополнительные ресурсы.

Важно В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону и потерпел серьезное поражение

Кроме того, рашисты пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери после боев с украинскими военными.

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, разворачивать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений,

– говорится в сводке.

В Генштабе призывают поддерживать украинских военных и верить в победу!