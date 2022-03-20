Через активні дії Збройних Сил України в окупантів починаються додаткові проблеми. Вони змушені перегруповуватися та залучати додаткові ресурси.

Важливо У напрямку Ізюму противник намагався прорвати оборону, та зазнав серйозної поразки

Крім того, рашисти намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат після боїв з українськими військовими.

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів, – йдеться у зведенні.

У Генштабі закликають підтримувати українських військових та вірити в перемогу!

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