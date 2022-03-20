Відповідну інформацію в Генштабі ЗСУ розповіли опівночі 19 березня. Тобто після 24 діб війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти зазнали серйозної поразки у напрямку Ізюма

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені,

– повідомили у Генштабі.

Збройні Сили України розповіли, що окупанти зазнають значних втрат. Зокрема:

морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій;

каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки;

відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

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