Відповідну інформацію в Генштабі ЗСУ розповіли опівночі 19 березня. Тобто після 24 діб війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти зазнали серйозної поразки у напрямку Ізюма
У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені,
– повідомили у Генштабі.
Збройні Сили України розповіли, що окупанти зазнають значних втрат. Зокрема:
- морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій;
- каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки;
- відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.
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