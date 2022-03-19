Особливо важкі бої йшли у Харківській області. Найзапекліша боротьба тривала під Ізюмом, звідки вдень під час обстрілів евакуювали людей.

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Для перемоги над Ізюмом Росія кинула в бій людей з навчальних центрів

Для того, аби взяти Ізюм, російська влада вкотре вдалась до злочинних методів – кинула у бій абсолютно непідготовлених людей.

Російські війська кинули туди (у бій під Ізюмом – 24 канал) вже навіть людей з навчальних центрів – абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і пів години в бою,

– розповів Зеленський.

Також запеклі бої тривали у Чернігівській області та на Сумщині. На півдні нашої держави армія зупинила окупантів. Президент зауважив, що вочевидь ворожі командири не можуть запропонувати нічого, окрім тактики на виснаження та знущання з мирного населення.

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