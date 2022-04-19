Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отметили, что оккупанты в Николаевской области применяют минометы и реактивную артиллерию, атакуют мирных жителей.

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"У захватчиков нет шансов сюда прийти!, – так гордо отвечают воины. Эти опытные, мотивированные и закаленные в боях пехотинцы дают достойный отпор российским захватчикам и уничтожают их", – отметили в Минобороны.

В нескольких километрах от врага

По информации АрмияInform , украинские защитники находятся в южной части области, всего в нескольких километрах от врагов, и более месяца уничтожают рашистов. Военные держат оборону области и не подпускают к Николаеву.

Защитники отметили, что ситуация контролируется. Однако россияне обстреливают населенные пункты с мирными жителями.

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