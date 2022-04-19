Про це розповіли у Міністерстві оборони України. Зазначили, що окупанти на Миколаївщині застосовують міномети та реактивну артилерію, атакують мирних мешканців.

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"У загарбників немає шансів сюди прийти!, – так гордо відповідають воїни. Ці досвідчені, вмотивовані й загартовані в боях піхотинці дають гідну відсіч російським загарбникам і знищують їх", – зазначили у Міноборони.

За декілька кілометрів від ворога

За інформацією АрміяInform, українські захисники перебувають у південній частині області, всього за декілька кілометрів від ворогів, та понад місяць знищують рашистів. Військові тримають оборону області та не підпускають до Миколаєва.

Захисники зазначили, що ситуація контрольована. Проте росіяни обстрілюють населені пункти з мирними мешканцями.

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