Бойкот на более ранних стадиях мог бы ускорить этот процесс. Это достаточно логичная связанная позиция, которую я и мои сторонники предлагаем уже лет 10. Сегодня Запад впервые показал определённую готовность, по крайней мере, на уровне Евросоюза, не признавать итоги выборов.

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В этом плане "Умное голосование", конечно, сыграло на руку Кремлю. Перспектива признать выборы нелегитимными и, соответственно, всю власть, опять ушла на задний план.

Очень важный момент, что на Западе долгие годы отсутствовала политическая воля противодействовать режиму на том этапе, когда это противодействие могло бы привести к каким-то изменениям. Запад раз за разом уходил от возможности поставить режим на место, когда такие возможности существовали.

Если говорить про Америку, то последние 3 президента не воспринимали себя в качестве лидеров свободного мира: ни Обама, ни Трамп, ни Байден по разным причинам. Это были президенты партийные, а не американские, видящие себя в качестве лидеров свободного мира.

Америка самоустраняется и во многом это результат той деятельности, которую ведёт путинский режим.

Вся эта подрывная работа не проходит бесследно. Миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, которые прокачиваются и отмываются через западную систему, влияют на коррупцию и размывают политическую систему на Западе.

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То, что происходит и в Германии, и во Франции в Америке, резкое усиление ультраправых и ультралевых, раскачка политической системы - это результат прямого путинского участия.

Если бы мне или любому из нас сказали 25 лет назад, что у Путина на зарплате будет бывший канцлер Германии, бывший премьер-министра Франции, бывший премьер-министр Финляндии, то мы бы посмеялись, наверное. Но тем не менее, это происходит. И Путин понимает, что это является важнейшим фактором нейтрализации любых активных действий Запада, которые могли бы привести к каким-то проблемам.

Можно говорить сколько угодно про Крым, про незаконность аннексии, но Германия постоянно увеличивает объём закупок российского газа и это для Путина самое главное.

Администрация Байдена может говорить всё, что угодно, но снятие санкций с "Северного потока-2" – это и есть те действия, на которые Путин реагирует. Полное отсутствие какой-то готовности противостоять путинской агрессии в Сирии, поддержка путинским режимом самых одиозных диктатур Асада, Мадуро и т.д. — это демонстрация слабости.

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Путин на уровне инстинктов понимает, что для диктатора это самое важное. Он понимает, что диктатор, который выглядит сильным, ни в коей мере не будет атакован своими, да и чужими тоже, потому что это всё-таки опасно.

Путин вполне может продержаться 10 лет, а может меньше или больше. Мы не понимаем точного расклада. Мы видим, что ситуация неочевидна, она подвижная. Но на сегодняшний день предпосылок говорить о том, что режим рухнет завтра, конечно, нет.

И главное, это же сообщающиеся сосуды. У них много денег, какая бы ни была плохая ситуация в стране, всё равно, геополитическая ситуация является главным фактором краха такого режима.

На сегодняшний день на стороне Запада не видно даже проблеска политической воли и готовности противостоять путинской агрессии на разных уровнях: макроагрессии, микроагрессии. Политика морального, социально-экономического разложения западного мира пока работает.