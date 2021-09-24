Еще вчера мы обсуждали то, что согласно поправкам к оборонному бюджету, одобренному комитетом Конгресса США, военная помощь для Украины будет увеличена. Мы сможем получить новейшие разработки в области противоракетной обороны и также получим возможность поставлять американцам титан.

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Отдельный интерес вызывает то, какой шквал санкций США могут обрушить на Россию, согласно этим поправкам. Под прицелом уже не просто силовики и мелкие чиновники, а ближайшее окружение Владимира Путина, и буквально держатели его денег.

Санкции против "Северного потока-2"

И это еще не всё. Мы прекрасно помним как в Кремле радовались тому, что газопровод "Северный поток-2" удалось достроить. Вообще, сам этот проект уже стал личным именно для Владимира Путина, по сути детищем его царства.

После завершения строительства пропагандисты всех мастей тут же ринулись кричать о том, что вот со дня на день по "Северному потоку-2" уже пойдет газ, а потому украинский транзит будет попросту не нужен.

Но реальность оказалась куда более прозаичной.

Дело в том, что правки, внесенные комитетом Конгресса США, включают еще и новый пакет санкций против "Северного потока-2". И вот нижняя палата Конгресса США одобрила эти правки.

Справка. В частности, санкции введут против лиц и организаций, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".

И хотя эти правки должен одобрить еще Сенат США, тот факт, что нижняя палата Конгресса проголосовала единогласно – уже демонстрирует настрой американского политикума в отношении российской трубы.

Что говорят в "Нафтогазе"

Похожего мнения придерживается и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, который уже объявил решение Конгресса США "промежуточной победой".

Витренко настаивает, что компания "Газпром" продолжает шантажировать Европу, ограничивая поставки газа, и тем самым добивается запуска "Северного потока-2" в обход европейских правил.

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Польша против России

Проблемы "Северного потока-2" не заканчиваются. Польская газовая госкомпания добилась участия в процессе сертификации российской трубы. Отношение Польши к "Северному потоку-2" известно.

Поляки постоянно настаивают на том, что газопровод является угрозой безопасности для Украины и Европы в целом.

Ранее немецкий регулятор, отвечающий за сертификацию, заявлял, что на весь процесс может уйти не менее 4 месяцев. Но что-то мне подсказывает, что с Польшей это займет куда больше времени.

И вот почему

Эта же польская компания уже вставляла палки в колеса "Газпрому". Компания-оператор Nord Stream 2 AG через немецкий суд пыталась обойти нормы газовой директиву ЕС.

И как раз польская компания вмешалась в процесс, после чего оператор российской трубы суд, все таки, проиграл.

И это был удар для Кремля. Ведь согласно газовой директиве ЕС компания-поставщик и компания-владелец должны быть разделены.

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Это значит, что "Газпрому" придется передать "Северный поток-2" в руки компании, которая не будет никак связана с самим "Газпромом". Но и после этого Россия сможет заполнять трубу своим газом лишь наполовину, а оставшиеся мощности смогут использовать другие поставщики.

Теперь же Польша участвует в сертификации "Северного потока-2". И я уверен, что газовая директива ЕС это лишь малая часть проблем, которые встанут перед российской трубой.

США и Европа

Из всего этого вырисовывается интересная картина. После встречи Байдена с Путиным в Женеве и подписания так называемого пакта Байдена-Меркель, когда США согласились не трогать "Северный поток-2", казалось, что Кремль, по крайней мере в этом вопросе, одержал победу.



Байден и Путин встречались в Женеве / Фото Getty Images

Однако США все же решили бросить настоящий вызов автократам, а потому налаживать отношения приходится уже не с Германий или Францией, которые погрязли в своем бесконечном заигрывании с Россией и Китаем, а с союзниками, уже сейчас готовыми к этой борьбе.

Американцам, похоже, стало ясно, что ни Германия, ни Франция не имеют совершенно никакой мотивации бороться с автократами. Им проще реализовывать, так называю, политику умиротворения.

Но практика показывает, что это лишь повышает аппетиты диктаторов.

Вот США и приходится брать ситуацию в свои руки. Отсюда и санкции против "Северного потока-2", неприятные для Германии, а также новый союз с Австралией и Великобританией, который так громко критикуют во Франции.

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Но что-то мне подсказывает, что назревающее противостояние просто вынуждает США игнорировать недовольство западной Европы. Ведь пока они закрывают глаза на очевидные угрозы, деспотичные автократии готовятся нанести мощный удар.