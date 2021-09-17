Теперь сумма военной помощи Украине может вырасти до 300 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.

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Детали оборонного бюджета

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что обе палаты Конгресса США согласуют увеличение военной помощи Украине. Однако, кроме финансовой поддержки, в оборонном бюджете прописаны также основные направления американской политики в Восточной Европе. Украины касаются как минимум 3 из 7 пунктов.

продолжение ограничения военного сотрудничества с Россией;

запрет любой деятельности, которая может признавать суверенитет России над Крымом;

расширение полномочий министра обороны США в вопросах помощи, в частности в разведке, украинским военным и в целом Восточной Европе;

Среди прочего – перемещение войск на территории Европы и балтийских стран.

Военное сотрудничество между Украиной и США: последние новости

Во время встречи с американским президентом Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский настоял на усиление присутствия США в Украине.

В Офисе Президента заявили, что Украина может получить от США систему противовоздушной обороны "Железный купол", однако в Белом доме эту информацию пока не подтвердили.

Украина и США проведут совместные учения Rapid Triendt – 2021. В них примут участие около 6 тысяч военных из 15 стран мира. Учения начнутся 20 сентября 2021 года.

Текст публикации Оксаны Маркаровой



Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн. дол. в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США.