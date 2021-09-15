Таким образом Конгресс США пытается заставить Джо Байдена выполнить его же предвыборное обещание. Говорится о поставках в Украину летального оружия.

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Не успели мы обсудить, как Олександр Лукашенко угрожает разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы С-400, как из-за океана прилетела довольно приятная для нашей державы новость.

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022 год о расширении военной помощи Украине, в том числе передачи или продажи Киеву систем "Железный купол". Но обо всём по порядку.

Байден поддерживает помощь Украине

В Администрации Байдена уже не один раз акцентировали внимание на том, что с момента вступления в должность президента, президент активно поддерживает помощь Украине.

Отметим! С марта помощь составила 275 миллионов долларов.

Вспомните, как во время встречи с Зеленским в Вашингтоне, Байден вынес в отдельный тезис последние 60 миллионов долларов помощи.

Украина, конечно же, благодарна за такую помощь. Но вот главное обещание, а именно массовые поставки летального оружия для защиты от Кремля, пока так и остаются обещаниями.

В июне издание Politico писало о том, что в администрации Байдена был разработан дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов, который включал в себя поставки:

систем ПВО малой дальности;

стрелкового;

противотанкового оружия.

Но позже оказалось, что США эту помощь отозвали после того как Путин не начал нового наступления теми войсками, которые были стянуты в Крым и к украинским границам.

Байден не хочет розозлить Кремль

Тогда советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что это была зарезервированная помощь Украине как раз на случай новой агрессии Кремля.



Байден не хочет розозлить Кремль / Фото EPA

Таким образом становится понятно, что администрация Байдена всё же придерживается старых принципов – очень аккуратно подходить к вопросу поставок оружия в Украину, чтобы не разозлить Кремль.

Но вот в Конгрессе совсем другого мнения и похоже администрации Байдена придется к нему прислушаться. Накануне, когда госсекретарь США Энтони Блинкен выступал с отчетом по безопасности в Сенате.

Конгресс подталкивает американского президента

Сенатор-республиканец Брайан Фицпатрик, который к слову присутствовал в недавней делегации прибывшей в Киев, прямо спросил – гарантирует ли Госдеп безоговорочную помощь Украине в случае нового нападения России.

Конгресс решил подтолкнуть администрацию Байдена к более решительным действиям.

Накануне в Конгрессе была зарегистрирована поправка к оборонному законопроекту, которая, по сути, заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Включая легендарные батареи Iron Dome, или просто "Железный купол". Конгрессмены требуют от Пентагона уже сегодня предоставить отчет о реалистичности таких поставок.

"Железный купол" – для перестраховки

А они более чем реалистичны, ведь еще в 2019 году для американской армии были закуплены 2 системы "Железный купол", так сказать, для перестраховки. Так вот по сей день эти системы так и не были запущены.

Вся проблема в том, что они не были разработаны для работы в новой американской системе командования и управления противовоздушной обороны США.

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Проще говоря – тот самый "Железный купол", который так хорошо зарекомендовал себя в Израиле, не совсем подходит по конфигурации для армии США, там просто задействованы немного другие системы. И американское командование до сих пор ломает голову как же эти системы интегрировать в свою систему безопасности.



"Железный купол" / Фото Associated Press

Ну а если так, то Конгресс и решил конкретизировать, что в рамках помощи Украине, стоит учесть и передачу Киеву этих самых незадействованных батарей "Железного купола". Тем более, это наверное единственные системы, которые может передать США безболезненно для себя, и которые могут сильно обломать зубы Кремлю.

Системы могут защитить Киев

Эти системы даже могли бы быть размещены на Востоке Украины. И что важно, она сможет защитить как раз подконтрольные Киеву территории от вероятных новых атак со стороны Кремля.

А вот в ведении войны непосредственно на Донбассе они задействованы не будут, так как не являются эффективными на таком малом расстоянии. Поэтому, говорить о нарушении минских соглашений Кремлю не удастся.

США могут передать Украине "Железный купол": смотрите видео

К тому же Киев еще весной заявлял, что после увеличения оборонного бюджета Украины, дополнительные деньги было неплохо потратить как раз на усиление противовоздушной обороны, намекая на "Железный купол".

"Железный купол" решает вопрос

В Конгрессе этот посыл услышали. Такая передача 2 систем Киеву решает и еще один щепетильный вопрос: все той же весной, в Минобороны Украины заговорили о возможности покупки "Железного купола" в Израиля. Но здесь могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что систему "Железный купол" создает совместная американо-израильская компания Raytheon базирующаяся в США:

во-первых, по соглашению между США и Израилем, Тель-Авив должен получить согласие Вашингтона на любую продажу "Купола" третьей стороне;

во-вторых, Израиль и Россия ранее договорились не продавать оружие Украине и Ирану.

Поэтому передача "Железного купола" именно США – решила бы этот деликатный вопрос. Хотя и в США с этим не всё так гладко.

Белый дом может побояться разозлить Путина

С одной стороны армия США может все же оставить эти системы себе. Ведь там признают, что после Афганистана им и самим не хватает ракет, а с другой – Белый дом просто может побояться разозлить Путина.

Что известно о "Железном куполе"? Эта система очень хорошо себя зарекомендовала в Израиле. После её запуска в 2011 году, израильские военные заявили, что Купол сбил около 90% всех ракет, выпущенных по Израилю. Именно "Железный купол" называют одной из лучших противоракетных систем в мире.

Поэтому Украине так важно обзавестись системой "Железный купол. Все же мы помним весенние кадры из Израиля, когда палестинцы атаковали Иерусалим и его окрестности.

Пока, конечно, не ясно, какова в конечном итоге судьба именно этой поправки. Ведь она должна еще пройти ряд законодательных процедур.

Нужно прочесть Батарею "Железный Купол" армии США могут передать Украине, – Politico

Но сам факт того, что американский Конгресс призывает Байдена наконец перейти к более решительным действиям в вопросе защиты Украины – уже о многом говорит.