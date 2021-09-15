Так, члены Палаты представителей внесли в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая даст возможность выделить большее количество средств, а также передать нашей стране систему ПРО.

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Речь идет о новых системах противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи Iron Dome ("Железный Купол"), которая в настоящее время находится на вооружение в армии Соединенных Штатов.

Предложение продать или отправить Киеву новые системы противовоздушной обороны, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет войну на востоке Украины и расценивает такую передачу вблизи ее границы как провокацию,

– пишет Politico.

"Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли", – продолжили журналисты.

Украина увеличивает оборонный бюджет

В мае министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина начнет увеличивать свой годовой оборонный бюджет. По его словам, часть средств желательно потратить на новые системы ПРО, указав, что это может быть и "Железный Купол".

В Вашингтоне обратили внимание на это сообщение и приняли его к сведению.

Учитывая желание и признание обеими партиями того, что необходимо сделать больше в сфере интегрированной противовоздушной обороны для украинцев, и с учетом некоторых политических решений администрации в отношении Украины в последнее время, есть желание попробовать сделать больше чем то, что команда Байдена делает, чтобы помочь им,

– отметили в США.

Что известно о "Железном куполе"

С момента развертывания в Израиле в 2011 году система, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

Израильские военные заявили, что батареи "Железный Купол" сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Однако стоит отметить, что система "Железный Купол" не была разработана для работы в рамках новой армейской системы командования и управления – это проблема, которая ограничивает ее полезность при развертывании за рубежом.

Военная помощь от США: кратко

После встречи Зеленского и Байдена США заявили о помощи Украине в сфере безопасности.

Ее размер составляет 60 миллионов долларов, а также включает предоставление нам систем Javelin.

Кроме этого, Штаты предоставят 45 миллионов долларов гумпомощи для жителей Донбасса.

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