Такую поправку в оборонный бюджет-2022 внес конгрессмен Скотт Франклин. Инициатива получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.
Важно Батарею "Железный Купол" армии США могут передать Украине, – Politico
Американское Минобороны должно подать в Конгресс отчет. В нем отметят варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине. В ОП отметили, что поправка хорошо вписалась в законодательную инициативу по увеличению помощи Украине в области безопасности на 2022 год.
К слову, в законопроекте Палаты представителей США уже есть предложение о предоставлении военной помощи Украине, размером 275 миллионов долларов. Она не включает передачу систем ПВО.
Что известно о "Железном куполе"
- Систему в 2011 году создала израильская оборонная компания Rafael в партнерстве с Raytheon.
- Она уже зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.
- Iron Dome сбила около 90% ракет, которые выпускали по Израилю за последние несколько лет.
Подробнее о военной помощи Украине
По результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена США заявили, что предоставят помощь по безопасности Украине. Она достигнет 60 миллионов долларов и будет включать предоставление систем Javelin.
Также Штаты предоставят 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для жителей Донбасса.