Такую поправку в оборонный бюджет-2022 внес конгрессмен Скотт Франклин. Инициатива получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Важно Батарею "Железный Купол" армии США могут передать Украине, – Politico

Американское Минобороны должно подать в Конгресс отчет. В нем отметят варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине. В ОП отметили, что поправка хорошо вписалась в законодательную инициативу по увеличению помощи Украине в области безопасности на 2022 год.

К слову, в законопроекте Палаты представителей США уже есть предложение о предоставлении военной помощи Украине, размером 275 миллионов долларов. Она не включает передачу систем ПВО.

Что известно о "Железном куполе"

  • Систему в 2011 году создала израильская оборонная компания Rafael в партнерстве с Raytheon.
  • Она уже зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.
  • Iron Dome сбила около 90% ракет, которые выпускали по Израилю за последние несколько лет.

Подробнее о военной помощи Украине

По результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена США заявили, что предоставят помощь по безопасности Украине. Она достигнет 60 миллионов долларов и будет включать предоставление систем Javelin.

Также Штаты предоставят 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для жителей Донбасса.