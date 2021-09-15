Таку поправку до оборонного бюджету-2022 вніс конгресмен Скотт Франклін. Ініціатива здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Важливо Батарею "Залізний Купол" армії США можуть передати Україні, – Politico

Американське міністерство оборони має подати до конгресу звіт. У ньому зазначать варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні. В ОП відзначили, що поправка добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік.

До слова, у законопроєкті Палати представників США вже є пропозиція щодо надання військової допомоги Україні, розміром 275 мільйонів доларів. Вона не включає передачу систем ППО.

Що відомо про "Залізний купол"

Систему у 2011 році створила ізраїльська оборонна компанія Rafael у партнерстві з Raytheon.

Вона вже зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.

Iron Dome збила близько 90% ракет, які випускали по Ізраїлю за останні кілька років.

Детальніше про військову допомогу Україні

За результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена США заявили, що нададуть безпекову допомогу Україні. Вона сягатиме 60 мільйонів доларів та включатиме надання систем Javelin.

Також Штати нададуть 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для жителів Донбасу.