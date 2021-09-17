Тепер сума військової допомоги Україні може зрости до 300 мільйонів доларів. Це на 50 мільйонів більше, ніж минулого року.

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Деталі оборонного бюджету

Пані посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що обидві палати Конгресу США погодять збільшення військової допомоги Україні. Однак, окрім фінансової підтримки, в оборонному бюджеті прописані також основні напрямки американської політики у Східній Європі. України стосуються щонайменше 3 з 7 пунктів.

продовження обмеження військового співробітництва з Росією;

заборона будь-якої діяльності, яка може визнавати суверенітет Росії над Кримом;

розширення повноважень міністра оборони США у питаннях допомоги, зокрема у розвідці, українським військовим та загалом Східній Європі;

Серед іншого – переміщення військ на території Європи та балтійських країн.

Військове співробітництво між Україною та США: останні новини

Під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом президент України Володимир Зеленський наполіг на посиленню присутності США в Україні.

В Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США систему протиповітряної оборони "Залізний купол", однак у Білому домі цю інформацію поки не підтвердили.

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Текст публікації Оксани Маркарової

Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн. дол. в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022). Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США.