Национальный художественный музей временно прекратил свою работу. Причиной этого является обвал портика здания музея.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал ситуацию критической. Фото разрушенного элемента здания он обнародовал в телеграме.

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Ткаченко сообщил, что сейчас готовятся документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина.

Обидно, но вместе с Национальным художественным музеем вынуждены сообщить о временной остановке его работы в связи с обвалом портика. Вопрос критичен. Обратимся с предложениями о финансировании еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи,

– написал Ткаченко.

Сколько денег нужно на ремонт музея

Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального Художественного Музея составляет 68 миллионов гривен.

К 2020 году необходимо выделить 30 миллионов гривен.

Среди первоочередных работ: ремонт разрушающегося портика, рихтовка и скульптурная группа "Аполлон и музы".

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По словам министра, процедура оформления средств будет запущена уже с 10 августа. Ткаченко заверил, что будет привлечен весь нужный ресурс, чтобы в ближайшее время музей снова открылся для посетителей.