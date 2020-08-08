Національний художній музей тимчасово припинив свою роботу. Причиною цього є обвал портику будівлі музею.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав ситуацію критичною. Фото зруйнованого елементу будівлі він оприлюднив у телеграмі.

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Ткаченко повідомив, що наразі готують документи для виділення коштів на ремонт з резерву Кабміну.

Прикро, але разом з Національним художнім музеєм мусимо повідомити про тимчасову зупинку його роботи у зв’язку з обвалом портика. Питання критичне. Звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще декількох об’єктів, аби запобігти подібним випадкам,

– написав Ткаченко.

Скільки грошей потрібно на ремонт музею

Загальна сума проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного Художнього Музею складає 68 мільйонів гривень.

До 2020 року необхідно виділити 30 мільйонів гривень.

Серед першочергових робіт: ремонт портику, який руйнується, рихтування та скульптурна група "Аполлон і музи".

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За словами міністра, процедуру оформлення коштів буде запущено вже з 10 серпня. Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.