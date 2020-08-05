У столиці Іспанії, на вулиці, де розташоване посольство України, з'явилась площа Лесі Українки. До перейменування площі причетний іспанський письменник.

Окрім цього, на площі мають намір встановити пам'ятник поетесі. Про це повідомили на сторінці посольства України в Іспанії у фейсбук.

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"На вшанування великої дочки українського народу та її внеску у розвиток світової культури мерія міста Мадрид присвоїла ім’я Лесі Українки площі у столиці Іспанії, на якій розташоване Посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам’ятника поетесі", – йдеться у дописі.

Чому площу вирішили назвати в честь Лесі Українки

Подія пов'язана із нагородженням іспанського письменника Хосе Андреса Альваро Окаріса за написання книжки "Леся Українка – душа України". До книги увійшла збірка перекладених іспанською мовою творів Лесі. Посол України Анатолій Щерба вручив іспанському письменнику Почесну Грамоту за сприяння культурному співробітництву між країнами.

Книга належить до його серії творів про видатних людей Іспанії та світу. Минулого року Окаріс видав книгу про Тараса Шевченка, до якої також додаються перекладені вірші.



Письменник та посол України на площі Лесі Українки / Фото з фейсбуку посольства України в Іспанії



Вручення нагороди іспанському письменнику / Фото з фейсбуку посольства України в Іспанії