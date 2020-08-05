В столице Испании, на улице, где расположено посольство Украины, появилась площадь Леси Украинки. К переименованию площади причастен испанский писатель.

Кроме этого, на площади намерены установить памятник поэтессе. Об этом сообщили на странице посольства Украины в Испании в фейсбуке.

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"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрид присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой находится Посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", – говорится в сообщении.

Почему площадь решили назвать в честь Леси Украинки

Событие связано с награждением испанского писателя Хосе Андреса Альваро Окариса за написание книги "Леся Украинка – душа Украины". В книгу вош сборник переведенных на испанский язык произведений Леси. Посол Украины Анатолий Щерба вручил испанскому писателю Почетную Грамоту за содействие культурному сотрудничеству между странами.

Книга принадлежит к его серии произведений о выдающихся людях Испании и мира. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, к которой также прилагаются переведенные стихи.



Писатель и посол Украины на площади Леси Украинки / Фото из фейсбука посольства Украины в Испании



Вручение награды испанскому писателю / Фото из фейсбука посольства Украины в Испании