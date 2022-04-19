Заместитель главы Офиса Президента отметил, что речь идет, в частности об артиллерийских системах, танках и бронетехнике. Это он сказал в программе Today на BBC Radio 4.

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Если Украина будет иметь это оружие, то сможет противостоять российскому наступлению и одержит победу,

– сообщил Игорь Жовква.

В то же время чиновник добавил, что поставки оружия с Запада "улучшаются". По его словам, последняя партия военной помощи от США на 800 миллионов долларов включала "предметы, которые действительно нужны Украине".

Военная помощь от США

Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, поставляемых Украине. Говорится о:

гаубицах калибра 155 миллиметров;

беспилотниках и бронетехнике;

дополнительных переносных зенитных и противотанковых средствах.

Президент США также подчеркнул, что этот пакет помощи будет включать новые возможности, которые позволят помешать наступлению России на Восток Украины.

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