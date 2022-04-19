Заступник глави Офісу Президента зазначив, що мовиться, зокрема про артилерійські системи, танки та бронетехніку. Це він сказав у програмі Today на BBC Radio 4.

Читайте також У розвідці повідомили, яка зброя необхідна Україні для захисту

Якщо Україна матиме цю зброю, то зможе протистояти російському наступу та здобуде перемогу,

– повідомив Ігор Жовква.

Водночас посадовець додав, що поставки зброї із Заходу "покращуються". За його словами, остання партія військової допомоги від США на 800 мільйонів доларів включала "предмети, які дійсно потрібні Україні".

Військова допомога від США

Джо Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні. Мовиться про:

гаубиці калібру 155 міліметрів;

безпілотники та бронетехніку;

додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Президент США також наголосив, що цей пакет допомоги включатиме нові можливості, які дадуть змогу перешкодити наступу Росії на Схід України.

Зверніть увагу – США переконують союзників давати зброю Україні: відео