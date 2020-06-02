В Офисе Президента заговорили о необходимости создать постоянно действующий журналистский пул. Это позволит лучше коммуницировать с общественностью без проведения пресс-конференций, которые иногда перерастают в "светские беседы" с главой государства.

Сейчас об идее создания пула только идут предварительные разговоры. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью изданию "Вести".

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Участники пула, по замыслу, будут ходить на пресс-конференции и брифинги. Их будет всего 20-25 человек, по образцу пулов в странах Европы и США. Каждый из участников пула будет ставить по одному вопросу и получать конкретный ответ. "Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждение, светские беседы", – обозначил общение с журналистами заместитель Офиса Президента.

По мнению Тимошенко, тогда общение с президентом и его официальными представителями будет предметно и не будет выходить за рамки. Эта идея, подчеркнул Тимошенко, только находится на стадии обсуждения.

Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных, но это самая продуктивная и рабочая схема,

– рассказал Тимошенко.

И напоследок Тимошенко заверил, что это не означает выборочное закрытие или ограничение президента от каких-либо медиа.

Что такое журналистский пул?Это форма взаимодействия между представителями СМИ и ньюсмейкерами. Особенностью является приоритетное освещение в этих медиа информации именно от определенного органа власти, с которым этот пул взаимодействует. Зато журналисты получают первоочередные комментарии так сказать "из первых уст". В мировой практике прежде чем в пул президентского органа причисляют журналистов, те должны пройти проверку служб безопасности.