В Офісі Президента заговорили про необхідність створити постійно діючий журналістський пул. Це дозволить краще комунікувати із громадськістю без проведення декількагодинних пресконференцій, які подекуди переростають у "світські бесіди" із главою держави.

Наразі про ідею створення пулу лише йдуть попередні розмови. Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів у інтерв'ю виданню "Вести".

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Учасники пулу, за задумом, ходитимуть на пресконференції та брифінги. Їх буде усього 20-25 осіб, за зразком пулів у країнах Європи та США. Кожен з учасників пулу ставитиме по одному питанню і отримуватиме конкретну відповідь. "Інакше це перетворюється в процес обміну думками з президентом, самоствердження, світські бесіди", – окреслив спілкування з журналістами заступник Офісу Президента.

На думку Тимошенко, тоді спілкування із президентом та його офіційними представниками буде предметнішим та не виходитиме за рамки. Ця ідея, наголосив Тимошенко, лише перебуває на стадії обговорення.

Подивимося на реакцію журналістської спільноти. Розуміємо, що буде багато незадоволених, але це найпродуктивніша і робоча схема,

– розповів Тимошенко.

І наостанок Тимошенко запевнив, що це не означатиме вибіркове закриття чи відвертання президента від якихось медіа.

Що таке журналістський пул? Це форма взаємодії між представниками медіа та ньюзмейкерами. Особливістю є пріоритетне висвітлення у цих медіа інформації саме від певного органу влади, із яким цей пул взаємодіє. Натомість журналісти отримують першочергові коментарі так би мовити "з перших вуст". У світовій практиці перш ніж до пулу президентського органу зараховують журналістів, ті мають пройти перевірку служб безпеки.