Кремль быстро поплатился за боевые действия и получил множество проблем. Соответствующую информацию сообщил Михаил Подоляк в социальных сетях 28 февраля.

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Агрессия России против Украины – это обвал системных банков и рубля, отключение от SWIFT, секторальные санкции против ведущих компаний, ограничение импорта высокотехнологичной продукции в РФ,

– объяснил чиновник.

Однако это еще не все, советник главы Офиса Президента продолжил:

закрытое небо для российских самолетов;

блокировка авиаотрасли;

закрытые Турцией проливы;

решение отказаться от российского газа как можно скорее;

готовность ЕС предоставить оружие Украине;

исключение России из глобального спорта;

розыск и блокировка активов всех российских топов, оказавшихся под санкциями.

Потери врага на поле боя

После четырех суток войны ВСУ уничтожили 5300 российских захватчиков. Потери врага в технике: