Кремль быстро поплатился за боевые действия и получил множество проблем. Соответствующую информацию сообщил Михаил Подоляк в социальных сетях 28 февраля.
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Агрессия России против Украины – это обвал системных банков и рубля, отключение от SWIFT, секторальные санкции против ведущих компаний, ограничение импорта высокотехнологичной продукции в РФ,
– объяснил чиновник.
Однако это еще не все, советник главы Офиса Президента продолжил:
- закрытое небо для российских самолетов;
- блокировка авиаотрасли;
- закрытые Турцией проливы;
- решение отказаться от российского газа как можно скорее;
- готовность ЕС предоставить оружие Украине;
- исключение России из глобального спорта;
- розыск и блокировка активов всех российских топов, оказавшихся под санкциями.
Потери врага на поле боя
После четырех суток войны ВСУ уничтожили 5300 российских захватчиков. Потери врага в технике:
- самолеты – 29 (из них 10 сбил пилот Миг-29);
- вертолеты – 29;
- танки – 191;
- боевые бронированные машины – 816;
- пушек – 74;
- ЗРК БУК – 1;
- "Град" – 21;
- автомобильная техника – 291;
- цистерны – 60;
- БПЛА ОТР – 3;
- корабли/катера – 2;
- средства ПВО – 5.