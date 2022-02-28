Кремль швидко поплатився за бойові дії та отримав велику кількість проблем. Відповідну інформацію повідомив Михайло Подоляк у соцмережах 28 лютого.
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Агресія Росії проти України – це обвал системних банків і рубля, відключення від SWIFT, секторальні санкції проти провідних компаній, обмеження імпорту високотехнологічної продукції в РФ,
– пояснив посадовець.
Однак це ще не все, радник глави Офісу Президента продовжив:
- закрите небо для російських літаків;
- блокування авіагалузі;
- закриті Туреччиною протоки;
- рішення відмовитися від російського газу якнайшвидше;
- готовність ЄС надати зброю Україні;
- виключення Росії з глобального спорту;
- розшук і блокування активів усіх російських топів, які опинилися під санкціями.
Втрати ворога на полі бою
Після чотирьох діб війни. ЗСУ знищили 5 300 російських загарбників. Втрати ворога у техніці:
- літаки – 29 (із них 10 збив пілот Міг-29);
- гелікоптери – 29;
- танки – 191;
- бойові броньовані машини – 816;
- гармат – 74;
- ЗРК БУК – 1;
- "Град" – 21;
- автомобільна техніка – 291;
- цистерни – 60;
- БПЛА ОТР – 3;
- кораблі/катери – 2;
- засоби ППО – 5.