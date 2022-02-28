Кремль швидко поплатився за бойові дії та отримав велику кількість проблем. Відповідну інформацію повідомив Михайло Подоляк у соцмережах 28 лютого.

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Агресія Росії проти України – це обвал системних банків і рубля, відключення від SWIFT, секторальні санкції проти провідних компаній, обмеження імпорту високотехнологічної продукції в РФ,
– пояснив посадовець.

Однак це ще не все, радник глави Офісу Президента продовжив:

  • закрите небо для російських літаків;
  • блокування авіагалузі;
  • закриті Туреччиною протоки;
  • рішення відмовитися від російського газу якнайшвидше;
  • готовність ЄС надати зброю Україні;
  • виключення Росії з глобального спорту;
  • розшук і блокування активів усіх російських топів, які опинилися під санкціями.

Втрати ворога на полі бою

Після чотирьох діб війни. ЗСУ знищили 5 300 російських загарбників. Втрати ворога у техніці:

  • літаки – 29 (із них 10 збив пілот Міг-29);
  • гелікоптери – 29;
  • танки – 191;
  • бойові броньовані машини – 816;
  • гармат – 74;
  • ЗРК БУК – 1;
  • "Град" – 21;
  • автомобільна техніка – 291;
  • цистерни – 60;
  • БПЛА ОТР – 3;
  • кораблі/катери – 2;
  • засоби ППО – 5.