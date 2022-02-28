Кремль швидко поплатився за бойові дії та отримав велику кількість проблем. Відповідну інформацію повідомив Михайло Подоляк у соцмережах 28 лютого.

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Агресія Росії проти України – це обвал системних банків і рубля, відключення від SWIFT, секторальні санкції проти провідних компаній, обмеження імпорту високотехнологічної продукції в РФ,

– пояснив посадовець.

Однак це ще не все, радник глави Офісу Президента продовжив:

закрите небо для російських літаків;

блокування авіагалузі;

закриті Туреччиною протоки;

рішення відмовитися від російського газу якнайшвидше;

готовність ЄС надати зброю Україні;

виключення Росії з глобального спорту;

розшук і блокування активів усіх російських топів, які опинилися під санкціями.

Втрати ворога на полі бою

Після чотирьох діб війни. ЗСУ знищили 5 300 російських загарбників. Втрати ворога у техніці: