У Зеленского не знают, откуда Урсула фон дер Ляен взяла такую цифру. Об этом 24 каналу заявил спикер президента Сергей Никифоров.

Кстати В Еврокомиссии уточнили заявление фон дер Ляен о потерях украинцев на войне в 100 тысяч

Кто должен озвучивать данные о потерях

Никифоров подчеркнул, что информация о потерях очень чувствительна. Ее должны озвучивать только Главнокомандующий, Министр обороны или Верховный Главнокомандующий Украины.

Доверять данным по потерям Украины нужно только из этих источников,

– отметил спикер.

Данные уже озвучивали

По словам спикера, Валерий Залужный и Владимир Зеленский уже озвучивали смежные потери украинских сил. Впоследствии они снова это сделают. Однако это будет тогда, когда они сочтут нужным.

При этом Никифоров подчеркнул, что Украина полностью поддерживает вторую часть заявления Урсулы фон дер Ляен о том, что все виновные должны быть наказаны. Их необходимо привлечь к ответственности, а ущерб – компенсировать, в частности, из замороженных российских активов.

Что говорила президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен неожиданно заявила, что в Украине якобы погибли "более 100 тысяч" военных ВСУ и 20 тысяч гражданских. Впрочем, потом она удалила видео, в котором об этом говорит.

Впоследствии директор по коммуникациям главы ЕК Дана Спинант объяснила, что цифры о потерях были взяты из внешних данных и они говорят не только об убитых, но и раненых.