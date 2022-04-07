Такую информацию распространяют в российских СМИ. Дарья Герасимчук, советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, отреагировала на такие цинические намерения, пишет 24 канал.
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Москва игнорирует права детей
Герасимчук объяснила, что детей, незаконно вывезенных в Россию и на оккупированные ею территории, хотят раздавать российским семьям. Депутаты государства-агрессорки хотят подготовить изменения к законодательству до 13 апреля. У Зеленского подчеркнули, что такое усыновление – это нарушение прав ребенка.
Советник президента подчеркнула, что говорится о нарушении нормы Конвенции ООН о правах ребенка. При этом вспомнила и о Женевской конвенции с 1949 года: этот документ запрещает принудительную депортацию гражданского населения. "Детей никто не спрашивал о желании переселения", – отметила она.
Действия государства-агрессора – незаконные
Кроме этого, Герасимчук обратила внимание и на требования Семейного кодекса Украины по усыновлению детей-граждан нашего государства иностранцами. Для этого необходимо получить согласие Национальной социальной сервисной службы.
Усыновление иностранцами без согласования с официальными органами Украины является незаконным,
– отметила уполномоченная по правам ребенка.
Россия нарушала права детей и раньше
Как вспомнила советница Зеленского, государство-агрессор уже прибегало к таким нарушениям в 2014 году. Тогда из Москвы в разные российские регионы курсировал специальный поезд с желающими усыновить ребенка. Он заезжал, в частности, и в оккупированные Севастополь и Симферополь.
"Совместно с омбудсменкой Людмилой Денисовой и Офисом генерального прокурора мы объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления", – подытожила Герасимчук.
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