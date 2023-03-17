Журналисты получили ответ СБУ на депутатское обращение. Там было сказано о действующих российских паспортах.

Раньше ОАСК восстановил Семочка в должности заместителя председателя Службы внешней разведки

Имеющий российское гражданство

Татьяна Лысенко (жена Семочка),

Анастасия Котон (ее дочь от первого брака),

Владимир Котон (муж Анастасии),

Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака).

Также в ответ указали номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.



Ответ СБУ / Фото обнародовано Bihus Info

Что этому предшествовало

Еще в 2018 году журналисты выпустили расследование о Сергее Семочке. Тогда он являлся первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Расследователи рассказывали о давлении подразделения СБУ на фармрынок и вмешательстве в диализные тендеры, элитное имущество несопоставимой с официальными доходами стоимости. Кроме того, говорилось о российских паспортах, полученных женой и рядом родственников Семочка. Напомним, до 2014 года чиновник с семьей проживал в Крыму.

Сам Семочко заявлял, что у его жены есть только украинский паспорт, а также подал на журналистов в суд с требованием опровергнуть информацию. Первую инстанцию Семочко выиграл, апелляцию – тоже. Однако кассация упразднила все предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение с нуля.