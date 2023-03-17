Журналісти отримати відповідь СБУ на депутатське звернення. Там було зазначено про чинні російські паспорти.

Раніше ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Хто має російське громадянство

Тетяна Лисенко (дружина Семочка),

Анастасія Котон (її дочка від першого шлюбу),

Володимир Котон (чоловік Анастасії),

Станіслав Лисенко (син Тетяни від попереднього шлюбу).

Також у відповіді вказали номер кожного паспорта й індивідуальні податкові номери.



Відповідь СБУ / Фото оприлюднене Bihus Info

Що цьому передувало

Ще у 2018 році журналісти випустили розслідування про Сергія Семочка. Тоді він був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Розслідувачі розповідали про тиск підрозділу СБУ на фармринок та втручання в діалізні тендери, елітне майно неспівставної з офіційними доходами вартості. Крім того, мовилось про російські паспорти, отримані дружиною та низкою родичів Семочка. Нагадаємо, до 2014 чиновник з родиною проживав у Криму.

Сам Семочко заявляв, мовляв, його дружина має лише український паспорт, а також подав на журналістів до суду з вимогою спростувати інформацію. Першу інстанцію Семочко виграв, апеляцію – також. Проте касація скасувала усі попередні рішення й відправила справу на новий розгляд з нуля.