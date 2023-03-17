Журналісти отримати відповідь СБУ на депутатське звернення. Там було зазначено про чинні російські паспорти.

Раніше ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Хто має російське громадянство

  • Тетяна Лисенко (дружина Семочка),
  • Анастасія Котон (її дочка від першого шлюбу),
  • Володимир Котон (чоловік Анастасії),
  • Станіслав Лисенко (син Тетяни від попереднього шлюбу).

Також у відповіді вказали номер кожного паспорта й індивідуальні податкові номери.


Відповідь СБУ / Фото оприлюднене Bihus Info

Що цьому передувало

Ще у 2018 році журналісти випустили розслідування про Сергія Семочка. Тоді він був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Розслідувачі розповідали про тиск підрозділу СБУ на фармринок та втручання в діалізні тендери, елітне майно неспівставної з офіційними доходами вартості. Крім того, мовилось про російські паспорти, отримані дружиною та низкою родичів Семочка. Нагадаємо, до 2014 чиновник з родиною проживав у Криму.

Сам Семочко заявляв, мовляв, його дружина має лише український паспорт, а також подав на журналістів до суду з вимогою спростувати інформацію. Першу інстанцію Семочко виграв, апеляцію – також. Проте касація скасувала усі попередні рішення й відправила справу на новий розгляд з нуля.