Журналісти отримати відповідь СБУ на депутатське звернення. Там було зазначено про чинні російські паспорти.
Раніше ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Хто має російське громадянство
- Тетяна Лисенко (дружина Семочка),
- Анастасія Котон (її дочка від першого шлюбу),
- Володимир Котон (чоловік Анастасії),
- Станіслав Лисенко (син Тетяни від попереднього шлюбу).
Також у відповіді вказали номер кожного паспорта й індивідуальні податкові номери.
Відповідь СБУ / Фото оприлюднене Bihus Info
Що цьому передувало
Ще у 2018 році журналісти випустили розслідування про Сергія Семочка. Тоді він був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Розслідувачі розповідали про тиск підрозділу СБУ на фармринок та втручання в діалізні тендери, елітне майно неспівставної з офіційними доходами вартості. Крім того, мовилось про російські паспорти, отримані дружиною та низкою родичів Семочка. Нагадаємо, до 2014 чиновник з родиною проживав у Криму.
Сам Семочко заявляв, мовляв, його дружина має лише український паспорт, а також подав на журналістів до суду з вимогою спростувати інформацію. Першу інстанцію Семочко виграв, апеляцію – також. Проте касація скасувала усі попередні рішення й відправила справу на новий розгляд з нуля.