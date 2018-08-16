У берегов Японии зафиксировали мощное землетрясение

У берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера.

Сильные колебания зафиксировали в геологической службы США (USGS).

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Как говорится в сообщении на их сайте, эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров примерно за 420 километров к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

По предварительным данным, в результате земных толчков пострадавших и разрушений нет. Угрозы цунами местные службы также не объявляли.

В уведомлениях о чрезвычайных ситуациях, которые рассылает Google, указано, что кроме Японии подземные толчки могли быть также ощутимы на территории Северных Марианских островов в Тихом океане.

Землетрясение произошло у берегов Японии