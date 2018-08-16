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Біля берегів Японії зафіксували потужний землетрус

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Землетрус зафіксували біля берегів Японії
Землетрус зафіксували біля берегів Японії / Карта

Біля берегів японського острова Іводзіма стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

Сильні коливання зафіксували у геологічній служби США (USGS).

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Як йдеться у повідомленні на їхньому сайті, епіцентр землетрусу був розташований на глибині у понад 11 кілометрів приблизно за 420 кілометрів на південний схід від населеного пункту Огасавара.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ці земні поштовхи не завдали. Загрози цунамі місцеві служби також не оголошували.

У сповіщеннях про надзвичайні ситуації, які розсилає Google, зазначено, окрім Японії підземні поштовхи могли бути також відчутні на території Північних Маріанських островів у Тихому океані.

Землетрус Японія
Землетрус стався біля берегів Японії

Теги: Японія Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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