Біля берегів Японії зафіксували потужний землетрус

Біля берегів японського острова Іводзіма стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

Сильні коливання зафіксували у геологічній служби США (USGS).

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Як йдеться у повідомленні на їхньому сайті, епіцентр землетрусу був розташований на глибині у понад 11 кілометрів приблизно за 420 кілометрів на південний схід від населеного пункту Огасавара.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ці земні поштовхи не завдали. Загрози цунамі місцеві служби також не оголошували.

У сповіщеннях про надзвичайні ситуації, які розсилає Google, зазначено, окрім Японії підземні поштовхи могли бути також відчутні на території Північних Маріанських островів у Тихому океані.



Землетрус стався біля берегів Японії