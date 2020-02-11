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      У берегов оккупированной Ялты затонула яхта: фото

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      Шторм в Ялте 11 февраля / Фото из соцсетей

      В порту Ялты пошла на дно однощегловая яхта. Судно было пришвартовано у пятого причала. Причиной инцидента стала пробоина в корпусе яхты.

      Кроме того, у берегов аннексированного полуострова 11 февраля бушевал нешуточный шторм. Именно волна бросила яхту о стенку пристани, из-за чего та получила пробоину. О ситуации пишут "Крым. Реалии".

      Тем временем: Украину накрыли мощные снегопады: когда утихнет февральская непогода

      Хозяева не учли сильную штормовую погоду и не выставили необходимые швартовые растяжки. Волной ударило о стенку пристани, пробило корпус, протечки – судно затонуло,
      – коротко рассказали очевидцы происшествия.

      К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. Сейчас в море видно только мачту яхты, впрочем, спасатели не могут поднять судно со дна из-за сильного шторма.

      Затонула возле Ялты яхта/ фото "Крым. Реалии"

      Из воды видно только мачту/ фото "Крым. Реалии"

      Внимание! 11 и 12 февраля в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, мокрый снег и штормовой ветер до 25 метров за секунду. Российская оккупационная власть объявила на полуострове штормовое предупреждение.


      Шторм в Ялте/ фото из соцсетей


      Шторм в Ялте 11 февраля/ фото из соцсетей

      Мощный шторм у берегов оккупированной Ялты/ фото "Крым. Реалии"

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Ялта Непогода в Украине Погода
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